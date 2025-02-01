Николай Мемола: «Сегодня я испытал столько радости на льду. Это был лучший прокат в моей жизни»

Николай Мемола назвал свой прокат на чемпионате Европы лучшим в жизни.

21-летний итальянский фигурист сегодня взял серебро на турнире в Таллине (262,61 балла в сумме). Победил швейцарец Лукас Бричги (267,09), бронза – у француза Адама Сяо Хим Фа (257,99).

«Сегодня я испытал столько радости на льду. Это был лучший прокат в моей жизни – мне впервые удалось приземлить два четверных лутца и выиграть медаль чемпионата Европы. Это огромное достижение.

Я так благодарен маме, которая нашла для меня сегодня нужные слова. Неделя выдалась в самом деле трудной, но сейчас я чувствую себя невероятно.

Наша сборная Италии очень сильна. Здорово быть здесь с Маттео (Риццо), и хотя с нами нет Кори (Чирчелли), он тоже часть нашей команды. Нам его не хватает. Мы хотели, чтобы он приехал, но его нет. Поэтому воспользуюсь возможностью подколоть его: Кори, братан, ты где? Ждем тебя на ночной тусовке сегодня! Где ты?

Честно говоря, я просто невероятно счастлив», – сказал Мемола .