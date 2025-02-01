Бричги – первый с 1947 года чемпион Европы среди мужчин-одиночников из Швейцарии
Швейцарский фигурист Лукас Бричги выиграл чемпионат Европы в одиночном катании, который завершился в Таллине.
Среди мужчин-одиночников Бричги стал первым с 1947 года швейцарцем, кому удалось взять золото. До него это делал только Ханс Гершвилер 78 лет назад.
В женских соревнованиях представители этой страны последний раз побеждали в 2011-м. Тогда лучшей европейской фигуристкой стала Сара Майер.
Бричги 26 лет, ранее он уже завоевывал бронзу чемпионата Европы-2023.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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