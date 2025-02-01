Бричги – первый с 1947 года чемпион Европы среди мужчин-одиночников из Швейцарии

Швейцарский фигурист Лукас Бричги выиграл чемпионат Европы в одиночном катании, который завершился в Таллине.

Среди мужчин-одиночников Бричги стал первым с 1947 года швейцарцем, кому удалось взять золото. До него это делал только Ханс Гершвилер 78 лет назад.

В женских соревнованиях представители этой страны последний раз побеждали в 2011-м. Тогда лучшей европейской фигуристкой стала Сара Майер.

Бричги 26 лет, ранее он уже завоевывал бронзу чемпионата Европы-2023.