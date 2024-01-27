Фролова о возможности перехода в другую сборную: «Не воспринимаю подобные приглашения. Выступаю за Россию и больше ничего не знаю»
Анна Фролова заявила, что не рассматривает возможность перехода в другую страну.
«Не особо следила за чемпионатом Европы, просто не было времени из‑за болезни и шоу. Я ведь в этот момент выступала в шоу в Баку.
Внимательно посмотрела Настю Губанову, поздравила ее лично. Я очень рада ее серебру и надеюсь, что в следующем году будет золото.
Предлагали ли мне в Баку кататься за сборную Азербайджана? Нет, я не воспринимаю подобные приглашения. Выступаю за Россию и больше ничего не знаю», – сказала фигуристка.
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