Чемпионат Санкт-Петербурга. Угожаев лидирует после короткой программы, Ветлугин – 2-й, Гуменник – 3-й, Даниелян – 5-й
Фигурист Угожаев выиграл короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга.
Чемпионат Санкт-Петербурга
Мужчины
Короткая программа
1. Николай Угожаев – 106,67
2. Матвей Ветлугин – 103,27
3. Петр Гуменник – 95,46
4. Илья Строганов – 81,83
5. Артур Даниелян – 81,35
6. Федор Зонов – 80,51
7. Михаил Терновский – 78,54
8. Данил Федосимов – 74,06
9. Максим Каленчук – 72,02
10. Михаил Полянский – 71,09
11. Семен Соловьев – 67,22
12. Мирон Тимофеев – 61,35
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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