  • Алена Леонова: «Не стала бы говорить, что Петросян – единственный претендент на золото ЧР. Хуснутдинова, Садкова и Двоеглазова очень сильны»
Алена Леонова: «Не стала бы говорить, что Петросян – единственный претендент на золото ЧР. Хуснутдинова, Садкова и Двоеглазова очень сильны»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова поделилась ожиданиями от женских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию.

– Обычно на чемпионате России конкуренция идет между девочками из группы Тутберидзе. Поэтому говорить о том, что Петросян единственный претендент, – нет, я бы так не стала говорить. Потому что и Хуснутдинова, и Садкова, и Двоеглазова очень сильны, и, конечно, они будут бороться за первое место. Любая из этих девочек, я считаю, может стать первой.

Что касается Аделии, тут вообще говорить-то особо и не нужно, ведь она сейчас не отбирается никуда, она на Олимпиаду едет, поэтому вообще не стоит за нее переживать. Что там обсуждать, если для нее это больше своего рода прокат, чем отбор куда-либо. То есть ее задача просто не получить травму, не болеть и усиливать контент. Всё.

– Думаете, она не будет исполнять все свои самые сложные элементы, чтобы лишний раз не рисковать?

– Я думаю, она будет кататься, как на тренировке. И, конечно, она будет пробовать что-то, что еще не пробовала в сезоне, чтобы отработать. Где еще, если не сейчас? Но в целом переживать за то, что она может быть не первая, – это вообще не стоит. Все может быть.

– Тем не менее в Омске она получила критику. Мол, она «умирала» в этом прокате, она два своих прыжка выполнила не слишком удачно…

– Всякое бывает. Ну вот, девка растет, пытается что-то сделать, у нее где-то получается, где-то нет, она взрослеет… Да, не суперудачный у нее сезон. Но я думаю, что все будет хорошо. Спортсменка с таким характером, как у Аделии, должна по-боевому себя настроить и ни в коем случае не расслабляться, – сказала Леонова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Татар-информ»
logoДина Хуснутдинова
logoАлиса Двоеглазова
logoДарья Садкова
logoАлена Леонова
logoАделия Петросян
женское катание
logoчемпионат России
logoсборная России
