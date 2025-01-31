Песков об авиакатастрофе в США: «Произошла трагедия, есть граждане России. Наши дипломаты обговаривают формальности, связанные с доставкой тел»
Россия и США обсуждают доставку тел погибших в авиакатастрофе фигуристов.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Когда происходят какие-то происшествия с гражданами другой страны, то страна уведомляется посредством дипломатических каналов. Так происходит и сейчас, дипломатические каналы в этом плане работают.
К сожалению, действительно произошла трагедия, есть граждане России. Здесь наши дипломаты обговаривают все формальности, связанные с доставкой тел и так далее», – сказал Песков.
Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США. Только факты
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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