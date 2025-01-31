Президент ISU о катастрофе в США: «Потеря стольких членов нашего сообщества вызывает невыразимую печаль»

Президент ISU выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в США.

«Сегодня мир фигурного катания убит горем. Мы выражаем самые глубокие и искренние соболезнования семьям и друзьям всех тех, кто погиб в этой ужасной катастрофе.

Потеря стольких членов нашего сообщества таким образом вызывает невыразимую печаль», – сказал Чжэ Ель Ким.

Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США. Только факты