Президент ISU о катастрофе в США: «Потеря стольких членов нашего сообщества вызывает невыразимую печаль»
Президент ISU выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в США.
«Сегодня мир фигурного катания убит горем. Мы выражаем самые глубокие и искренние соболезнования семьям и друзьям всех тех, кто погиб в этой ужасной катастрофе.
Потеря стольких членов нашего сообщества таким образом вызывает невыразимую печаль», – сказал Чжэ Ель Ким.
Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США. Только факты
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ISU
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