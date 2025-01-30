Песков о разбившемся в США самолете: «Печальные данные подтверждаются, там были наши сограждане. Сожалеем и соболезнуем родным и близким»
Самолет рейса 5342 American Airlines ранее вылетел из Уичито и разбился неподалеку от Вашингтона. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту находились 64 человека, не менее 18 погибли.
В Уичито 26 января завершился чемпионат США по фигурному катанию. Сообщалось, что на борту самолета находились фигуристы и тренеры, в том числе представлявшие ранее СССР и Россию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона.
Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле информация о фигуристах на борту разбившегося лайнера.
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