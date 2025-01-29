Бестемьянова на вопрос, многое ли потерял ЧЕ без россиян: «Для кого потерял? Для нас? Мы потеряли. Нам очень жаль, что наши не выступают»
Бестемьянова ответила на вопрос, многое ли потерял ЧЕ без российских фигуристов.
Чемпионат Европы стартовал сегодня в Таллине.
– Будете смотреть чемпионат Европы?
– По возможности. Когда есть время, слежу за международными соревнованиями.
– Многое ли потерял турнир без участия россиян?
– Там идут соревнования: люди выкладываются по полной и соревнуются. Для кого потерял? Для нас? Мы потеряли. Нам очень жаль, что наши не выступают. А кто еще потерял? – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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