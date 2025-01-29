Бестемьянова на вопрос, многое ли потерял ЧЕ без россиян: «Для кого потерял? Для нас? Мы потеряли. Нам очень жаль, что наши не выступают»

Бестемьянова ответила на вопрос, многое ли потерял ЧЕ без российских фигуристов.

Чемпионат Европы стартовал сегодня в Таллине.

– Будете смотреть чемпионат Европы?

– По возможности. Когда есть время, слежу за международными соревнованиями.

– Многое ли потерял турнир без участия россиян?

– Там идут соревнования: люди выкладываются по полной и соревнуются. Для кого потерял? Для нас? Мы потеряли. Нам очень жаль, что наши не выступают. А кто еще потерял? – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.