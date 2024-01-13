Наталья Бестемьянова: «Мы рады бы сказать, что уровень упал, но чемпионат Европы вышел очень интересным»

Наталья Бестемьянова назвала заслуженной победу Луны Хендрикс на Евро.

Сегодня бельгийская фигуристка выиграла чемпионат Европы в Каунасе, серебро взяла Анастасия Губанова из Грузии, бронзу – еще одна представительница Бельгии Нина Пинзарроне.

«Думаю, все по делу. Луна Хендрикс заслуженно победила и наконец добилась титула.

Упал ли уровень соревнований без россиян? Очень сложно говорить, когда наших девочек нет на арене. Конечно, мы рады бы сказать, что уровень упал, но турнир вышел очень интересным. Мне было очень интересно наблюдать за ним.

Жалко, что нас не было на чемпионате Европы», - сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

Вот это финал фигурного Евро: Хендрикс сменила платье на комбез и выиграла, Губанова – с рекордом и серебром