Наталья Бестемьянова: «Мы рады бы сказать, что уровень упал, но чемпионат Европы вышел очень интересным»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Наталья Бестемьянова Луна Хендрикс Фигурное катание

Наталья Бестемьянова назвала заслуженной победу Луны Хендрикс на Евро.

Сегодня бельгийская фигуристка выиграла чемпионат Европы в Каунасе, серебро взяла Анастасия Губанова из Грузии, бронзу – еще одна представительница Бельгии Нина Пинзарроне. 

«Думаю, все по делу. Луна Хендрикс заслуженно победила и наконец добилась титула.

Упал ли уровень соревнований без россиян? Очень сложно говорить, когда наших девочек нет на арене. Конечно, мы рады бы сказать, что уровень упал, но турнир вышел очень интересным. Мне было очень интересно наблюдать за ним.

Жалко, что нас не было на чемпионате Европы», - сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

Вот это финал фигурного Евро: Хендрикс сменила платье на комбез и выиграла, Губанова – с рекордом и серебром

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6 комментариев
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Интересны были 3 проката и немножко еще швейцарки. Все остальное было ужасного качества
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А, ну то есть уровень не упал? )))
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Ну да, це ж Эуропа. Куда нам лапотным до неё. Да, Филимонна?
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Мы видимо разные ЧЕ смотрели. Тут и смотреть-то было не на что, 3 последние девочки, даже не шестерка. Даже во времена Загитовой и Медведевой были лучше прокаты. И у мужчин. Про пары даже говорить не хочу.
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А впрочем, ЧЕ и два года назад был днищенской водокачкой, на которую наши девочки и пары ездили соревноваться только сами с собой. Так что да, уровень не упал - каким был, таким и остался. Но если бы не отжатые в европейские федерации русские "иностранцы", хоть и далеко не топовые, даже страшно представить, каким бы он стал.
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Насчет заслуженно сомнительно, правда то что наконец то ее натянули на звание ЧЕ .
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