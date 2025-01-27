Антон Сихарулидзе стал единственным кандидатом на пост главы Федерации фигурного катания России

Антон Сихарулидзе стал единственным кандидатом на пост главы ФФККР.

Прием заявок на участие в выборах президента ФФККР завершился 24 января

С апреля 2023 года Сихарулидзе является исполняющим обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России.

Внеочередная выборная конференция ФФККР состоится 11 февраля.