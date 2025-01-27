Антон Сихарулидзе стал единственным кандидатом на пост главы Федерации фигурного катания России
Антон Сихарулидзе стал единственным кандидатом на пост главы ФФККР.
Прием заявок на участие в выборах президента ФФККР завершился 24 января
С апреля 2023 года Сихарулидзе является исполняющим обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России.
Внеочередная выборная конференция ФФККР состоится 11 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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