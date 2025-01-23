Татьяна Тарасова: «Буду смотреть чемпионат Европы. Ни за кем конкретным следить не буду, потому что там нет наших спортсменов»
Татьяна Тарасова считает, что без россиян чемпионат Европы многое потеряет.
«Наверное, буду смотреть чемпионат Европы. Ни за кем конкретным следить не буду, потому что там нет наших спортсменов. Просто буду смотреть катание, что фигуристы сделали за год. Без россиян, конечно, чемпионат многое потеряет.
В Европе российские фигуристы всегда были лучшими и боролись за высокие места. У нас очень хорошие результаты — лучших просто убрали.
Ожидания от Губановой? Желаю ей всего хорошего на чемпионате Европы», — сказала Тарасова.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 26 января по 2 февраля в Таллине.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
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