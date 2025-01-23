  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Тарасова: «Буду смотреть чемпионат Европы. Ни за кем конкретным следить не буду, потому что там нет наших спортсменов»
0

Татьяна Тарасова: «Буду смотреть чемпионат Европы. Ни за кем конкретным следить не буду, потому что там нет наших спортсменов»

Татьяна Тарасова считает, что без россиян чемпионат Европы многое потеряет.

«Наверное, буду смотреть чемпионат Европы. Ни за кем конкретным следить не буду, потому что там нет наших спортсменов. Просто буду смотреть катание, что фигуристы сделали за год. Без россиян, конечно, чемпионат многое потеряет.

В Европе российские фигуристы всегда были лучшими и боролись за высокие места. У нас очень хорошие результаты — лучших просто убрали.

Ожидания от Губановой? Желаю ей всего хорошего на чемпионате Европы», — сказала Тарасова.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 26 января по 2 февраля в Таллине.  

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
Анастасия Губанова
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
logoТатьяна Тарасова
сборная Грузии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Губанова о том, что стала чемпионкой Европы без конкуренции с россиянками: «Соревнование есть, участники есть, медаль есть. А уж кого там нет – того нет»
29925 января 2024, 07:35
Анна Погорилая: «Боялась, что Губанова на чемпионате Европы станет третьей. Еще с другого турнира ее начали засуживать»
2224 января 2024, 09:11
Энберт о чемпионате Европы: «У Губановой баллы должны быть выше, даже если то же самое место»
2516 января 2024, 14:13
Рекомендуем
Главные новости
Вайцеховская о регламенте отбора в финал Гран-при: «Наиболее удручает, что в ФФКР который год не могут понять: любое решение должно сопровождаться объяснением – официальным и своевременным»
18 минут назад
«Разве задача спортсменов обсуждать федерацию? У них задача выступать». Тарасова о регламенте отбора в финал Гран-при России
2747 минут назад
«Не особо разбираюсь в каблуках, но, взглянув на тебя, думаю, тебе понравится». Галлямов подарил женские туфли Игнатову
75сегодня, 14:13Видео
Чемпионат США. Лью, Теннелл, Гленн и Эверхардт выступят с произвольными программами
71сегодня, 14:00
Малинин о толстовке с протоколом произвольной на финале Гран-при: «Для меня точка отсчета, напоминание, с чего я начинал на пути к семи четверным»
8сегодня, 13:57
Даниил Самсонов: «Я получил вызов на финал Гран-при России. Готовлюсь и очень надеюсь, что получится показать неплохое катание»
62сегодня, 13:49
Малинин о чемпионате США: «В мою подготовку вмешалась пара мелких травм плюс очередная проблема с ботинком»
5сегодня, 13:35
Губерниев о рекламных заработках фигуристок: «Трусова попадает в аудиторию, а условная Загитова попадает меньше. Спрос рождает предложение»
66сегодня, 12:23
Тренер Попова: «Мы получили вызов от ФФККР на финал Гран-при. К турниру готовимся по плану»
29сегодня, 11:53
Рудковская об исследовании про рекламные доходы фигуристок: «Цифры завышены минимум в два раза. Таких сумм просто не существует»
31сегодня, 11:42
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Малинин: «Иногда я прыгаю четверной аксель без проблем, а иногда прямо заставляю себя на него зайти»
сегодня, 13:41
Софья Акатьева: «В этом году сдаю ЕГЭ. Выбор – химия и биология. Очень нравятся эти предметы»
12сегодня, 09:06Фото
Чемпионат США. Кам и О’Ши выиграли короткую программу, Ефимова и Митрофанов – 3-и
сегодня, 06:31
Турнир на призы президента ФФКМ. Кузьмина и Студеникин победили в танцах на льду среди мастеров спорта, Пестова и Лагутов – по КМС
1вчера, 19:04
Турнир на призы президента ФФКМ. Пузин победил, Автушенко – 2-й, Сенцов – 3-й
6вчера, 10:57
Дмитрий Алиев показал, как исполняет на тренировке четверной лутц
38вчера, 10:14Видео
Турнир на призы президента ФФКМ. Важнова победила, Нелюбова – 2-я, Черникова – 3-я, Агаева – 4-я
1121 января, 12:16
Галлямов о четверном акселе Дикиджи: «Не стал его отговаривать, зачем зарывать потенциал? С моей стороны, как капитану, было бы нечестно запретить»
520 января, 13:45
Радионова о чемпионате России по прыжкам: «Формат классный, интересный. Думаю, другие страны подхватят, и, возможно, он станет официальным»
219 января, 20:48
Артем Грицаенко: «В финале у нас была грубая ошибка на прыжке, поэтому получилось второе место. Но мы рады, что встали на пьедестал»
118 января, 20:04
Рекомендуем