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Турнир на призы президента ФФКМ. КМС. Колесников, Лукин, Малютин, Тихонов, Заводских, Жолобов представят произвольные программы

23 января юниоры разыграют медали на турнире на призы президента ФФКМ.

Турнир на призы президента ФФКМ

Москва

Юноши, КМС

Произвольная программа

Начало – 10:15 по московскому времени, прямая трансляцияMainstream.

Первая разминка

2. Михаил Алексахин

Вторая разминка

6. Артемий Маринин

7. Климентий Толчинский

8. Михаил Бондарев

9. Михаил Тихонов

10. Марк Лукин

Третья разминка

11. Никита Малютин

12. Алексей Ефременко

13. Алексей Заводских

14. Даниил Жолобов

15. Николай Колесников

Положение после короткой программы

1. Николай Колесников – 79,33

2. Даниил Жолобов – 67,74

3. Алексей Заводских – 66,81

4. Алексей Ефременко – 65,41

5. Никита Малютин – 65,15

6. Марк Лукин – 65,00

7. Михаил Тихонов – 64,48

8. Михаил Бондарев – 61,59

9. Климентий Толчинский – 59,33

10. Артемий Маринин – 58,39

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
турнир на призы президента ФФКМ
результаты
мужское катание
logoсборная России
logoНиколай Колесников
Алексей Заводских
Артемий Маринин
Михаил Тихонов
Даниил Жолобов
Климентий Толчинский
Михаил Алексахин
Никита Малютин
Алексей Ефременко
Марк Лукин
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