Турнир на призы президента ФФКМ. КМС. Колесников, Лукин, Малютин, Тихонов, Заводских, Жолобов представят произвольные программы
23 января юниоры разыграют медали на турнире на призы президента ФФКМ.
Турнир на призы президента ФФКМ
Москва
Юноши, КМС
Произвольная программа
Начало – 10:15 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
2. Михаил Алексахин
Вторая разминка
6. Артемий Маринин
7. Климентий Толчинский
8. Михаил Бондарев
9. Михаил Тихонов
10. Марк Лукин
Третья разминка
11. Никита Малютин
12. Алексей Ефременко
13. Алексей Заводских
14. Даниил Жолобов
15. Николай Колесников
Положение после короткой программы
1. Николай Колесников – 79,33
2. Даниил Жолобов – 67,74
3. Алексей Заводских – 66,81
4. Алексей Ефременко – 65,41
5. Никита Малютин – 65,15
6. Марк Лукин – 65,00
7. Михаил Тихонов – 64,48
8. Михаил Бондарев – 61,59
9. Климентий Толчинский – 59,33
10. Артемий Маринин – 58,39
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем