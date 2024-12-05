Кубок Москвы. КМС. Колесников одержал победу, Толчинский – 2-й, Малышев – 3-й
Николай Колесников победил на Кубке Москвы по фигурному катанию.
Кубок Москвы (финал)
КМС, юниоры
Итоговое положение
1. Николай Колесников – 219,94
2. Климентий Толчинский – 213,68
3. Илья Малышев – 202,63
4. Артемий Маринин – 202,12
5. Алексей Заводских – 198,90
6. Кирилл Арбузов – 195,96
Произвольная программа
1. Николай Колесников – 148,07
2. Климентий Толчинский – 136,27
3. Илья Малышев – 134,51
4. Артемий Маринин – 134,36
5. Алексей Заводских – 134,13
6. Даниил Жолобов – 131,29
Короткая программа
1. Климентий Толчинский – 77,41
2. Николай Колесников – 71,87
3. Илья Малышев – 68,12
4. Артемий Маринин – 67,76
5. Кирилл Арбузов – 66,11
6. Владислав Скворцов – 65,33
Полные результаты – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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