Турнир на призы президента ФФКМ. КМС. Колесников, Воронов, Толчинский, Лукин, Тихонов, Алексахин выступят с короткими программами

Юниоры покажут короткие программы на турнире на призы президента ФФКМ.

Турнир на призы президента ФФКМ

Москва

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 11:15 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.

Участники

Михаил Алексахин

Искандер Амиров

Михаил Бондарев

Вадим Воронов

Алексей Ефременко

Савелий Жариков

Даниил Жолобов

Алексей Заводских

Николай Колесников

Марк Лукин

Артемий Маринин

Илья Молянов

Константин Морозов

Леонид Новожилов

Михаил Тихонов

Климентий Толчинский

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.