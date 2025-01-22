  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Турнир на призы президента ФФКМ. КМС. Колесников, Воронов, Толчинский, Лукин, Тихонов, Алексахин выступят с короткими программами
1

Турнир на призы президента ФФКМ. КМС. Колесников, Воронов, Толчинский, Лукин, Тихонов, Алексахин выступят с короткими программами

Юниоры покажут короткие программы на турнире на призы президента ФФКМ.

Турнир на призы президента ФФКМ

Москва

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 11:15 по московскому времени, прямая трансляцияMainstream.

Участники

Михаил Алексахин

Искандер Амиров

Михаил Бондарев

Вадим Воронов

Алексей Ефременко

Савелий Жариков

Даниил Жолобов

Алексей Заводских

Николай Колесников

Марк Лукин

Артемий Маринин

Илья Молянов

Константин Морозов

Леонид Новожилов

Михаил Тихонов

Климентий Толчинский

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Марк Лукин
Михаил Алексахин
Климентий Толчинский
Даниил Жолобов
Вадим Воронов
турнир на призы президента ФФКМ
Илья Молянов
Михаил Тихонов
Алексей Ефременко
мужское катание
результаты
logoНиколай Колесников
Артемий Маринин
Алексей Заводских
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс снялась с чемпионата Европы. Она действующая победительница турнира
64вчера, 18:29
Татьяна Тарасова: «Считаю себя счастливым человеком, потому что попала на работу, которая украшает мою жизнь. Все цели, которые ставила – осуществила»
3вчера, 17:38
Татьяна Тарасова: «Спорт с политикой не мешают, так было принято раньше. А сейчас все перемешано, и нас почему-то дисквалифицировали»
41вчера, 14:27
Турнир на призы президента ФФКМ. КМС. Шешелева и Карнаухов сделали четверную подкрутку и победили, Ковязина и Мохов – 2-е, Сабада и Астахов – 3-и
93вчера, 13:48
Тарасова о Бойковой и Козловском: «Просто надо тренироваться как следует, выступать. Разногласия случаются, в этом нет ничего удивительного»
39вчера, 13:39
«Галя, у нас отмена😂😂😂» – «Мы со смеха чуть не упали». Бойкова и Козловский о новости про возможный распад пары
196вчера, 12:42
Пара Бойкова – Козловский близка к распаду, между фигуристами натянутые отношения («Матч ТВ»)
117вчера, 12:24
Сотникова выступит с показательным номером на четвертом этапе «Битвы школ»
2вчера, 11:15
Турнир на призы президента ФФКМ. КМС. Андреева победила, Мазур – 2-я, Диана Мильто – 3-я, Лукашова – 5-я
240вчера, 10:25
Сихарулидзе о выборе фигуристов для квалификации на Олимпиаду: «Финал Гран-при России – важный этап отбора. Окончательное решение примем в конце февраля»
223вчера, 10:13
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир на призы президента ФФКМ. Кузьмина и Студеникин, Крайнюкова и Нетсев, Краусова и Корочкин покажут ритм-танцы
1вчера, 21:27
Турнир на призы президента ФФКМ. Автушенко, Кропылев, Попов, Пузин, Сенцов покажут короткие программы
вчера, 21:21
Турнир на призы президента ФФКМ. Важнова победила, Нелюбова – 2-я, Черникова – 3-я, Агаева – 4-я
9вчера, 12:16
Галлямов о четверном акселе Дикиджи: «Не стал его отговаривать, зачем зарывать потенциал? С моей стороны, как капитану, было бы нечестно запретить»
520 января, 13:45
Радионова о чемпионате России по прыжкам: «Формат классный, интересный. Думаю, другие страны подхватят, и, возможно, он станет официальным»
219 января, 20:48
Артем Грицаенко: «В финале у нас была грубая ошибка на прыжке, поэтому получилось второе место. Но мы рады, что встали на пьедестал»
118 января, 20:04
Угожаев о чемпионате России по прыжкам: «Очень интересный опыт. Спасибо всем моим тренерам за подготовку, а зрителям за поддержку»
718 января, 19:57
Марк Кондратюк: «Было радостно выступать в «Юбилейном». Есть ощущение, что мне здесь везет»
318 января, 19:12
Масленникова о Шевченко и Ежлове: «Самое главное у нас — финал Гран‑при. Мы должны максимально показать себя на этом турнире»
17 января, 18:59
«Криш forever». Галлямов показал, как собирает картонную фигурку Роналду
417 января, 17:59Фото
Рекомендуем