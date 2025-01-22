Турнир на призы президента ФФКМ. КМС. Колесников, Воронов, Толчинский, Лукин, Тихонов, Алексахин выступят с короткими программами
Юниоры покажут короткие программы на турнире на призы президента ФФКМ.
Турнир на призы президента ФФКМ
Москва
Юноши, КМС
Короткая программа
Начало – 11:15 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Участники
Искандер Амиров
Михаил Бондарев
Вадим Воронов
Алексей Ефременко
Савелий Жариков
Даниил Жолобов
Алексей Заводских
Артемий Маринин
Илья Молянов
Константин Морозов
Леонид Новожилов
Михаил Тихонов
Климентий Толчинский
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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