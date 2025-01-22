Турнир на призы президента ФФКМ. Кузьмина и Студеникин, Крайнюкова и Нетсев, Краусова и Корочкин покажут ритм-танцы
Танцевальные дуэты покажут ритм-танцы на турнире на призы президента ФФКМ.
Турнир на призы президента ФФКМ
Москва
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 16:05 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Участники
Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
Ксения Краусова – Даниил Корочкин
Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
Полина Пантелеева – Георгий Трубкин
Вероника Шульпина – Глеб Солович
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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