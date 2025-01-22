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Турнир на призы президента ФФКМ. Кузьмина и Студеникин, Крайнюкова и Нетсев, Краусова и Корочкин покажут ритм-танцы

Танцевальные дуэты покажут ритм-танцы на турнире на призы президента ФФКМ.

Турнир на призы президента ФФКМ

Москва

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16:05 по московскому времени, прямая трансляцияMainstream. 

Участники

Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

Ксения Краусова – Даниил Корочкин

Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Полина Пантелеева – Георгий Трубкин

Вероника Шульпина – Глеб Солович

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
танцы на льду
Алиса Крайнюкова
Ксения Краусова
результаты
турнир на призы президента ФФКМ
Даниил Корочкин
Семен Нетсев
Вероника Шульпина
Георгий Трубкин
Милана Кузьмина
Глеб Солович
Дмитрий Студеникин
Полина Пантелеева
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