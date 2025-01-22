Турнир на призы президента ФФКМ. Автушенко, Кропылев, Попов, Пузин, Сенцов покажут короткие программы
Фигуристы выступят с короткими программами на турнире на призы президента ФФКМ.
Турнир на призы президента ФФКМ
Москва
Мужчины
Короткая программа
Начало – 13:15 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Участники
Кирилл Кропылев
Артем Медов
Андрей Мухортов
Максим Петров
Макар Пузин
Константин Сафонов
Никита Сенцов
Федор Шадрин
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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