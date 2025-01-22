Турнир на призы президента ФФКМ. Автушенко, Кропылев, Попов, Пузин, Сенцов покажут короткие программы

Фигуристы выступят с короткими программами на турнире на призы президента ФФКМ.

Турнир на призы президента ФФКМ Москва Мужчины Короткая программа Начало – 13:15 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream. Участники Максим Автушенко Кирилл Кропылев Артем Медов Андрей Мухортов Максим Петров Иван Попов Макар Пузин Константин Сафонов Никита Сенцов Федор Шадрин ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.