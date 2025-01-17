Масленникова о Шевченко и Ежлове: «Самое главное у нас — финал Гран‑при. Мы должны максимально показать себя на этом турнире»
Турнир пройдет с 13 по 16 февраля 2025 года в Красноярске.
«Сейчас мы работаем над легкостью и чистотой исполнения наших программ. Может быть, этого нам и не хватало, поэтому хотим добиться того, чтобы наша реберность была не только глубокая, но и легкая. Хотелось бы набрать физическую форму для цельных прокатов, чтобы программа «звенела» до самого конца.
Чтобы не было сомнений в том, что ребята устали и не смогут пронести эмоции и силу программы.
Изучаем те моменты, где у нас были сомнительные вещи для судей по уровням: в поддержках, вращении. Постараемся максимально аннулировать какие‑то спорные моменты, чтобы были понятные наши уровни, GoE (оценка за исполнение элемента).
Хочется набирать максимальное количество технических баллов, у нас и так с техникой неплохо, но стоит избегать глупых недочетов, которые мешают нам что‑то добрать.
Ну и самое главное у нас — финал Гран‑при. Мы должны максимально показать себя на этом турнире, к этому и готовимся», — сказала Елена Масленникова.
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