Софья Шевченко: «Подключили к тренировочному процессу нового хореографа. Он занимается современным танцем, но адаптировал движения под наши музыкальные стили»

Софья Шевченко рассказала о подготовке к чемпионату России.

Шевченко выступает в танцах на льду с Андреем Ежловым.

«В подготовке к чемпионату России мы прошли много этапов, и вот, наконец, подходим к заключительному. Времени было достаточно, чтобы поработать над исправлением глобальных ошибок и внести небольшие изменения, которые сделали программы более насыщенными и интересными.

Вместе с командой подключили к тренировочному процессу нового хореографа. Он занимается современным танцем, но адаптировал движения под наши музыкальные стили. В постановки добавились новые краски.

Мы с удовольствием покажем результат нашей работы на соревнованиях. Именно такую цель ставим перед собой. Готовы к чистым и эмоциональным прокатам программ на новом уровне.

Хотим сделать все от нас зависящее, провести турнир с максимальной отдачей, чтобы красиво подвести итоги этого года и подарить всем, кто будет на нас смотреть, волшебство и радость», — сказала Шевченко.

Чемпионат России по фигурному катанию стартует 19 декабря в Омске.