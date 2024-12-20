Ежлов о чемпионате России: «Чувствуется, что под конец года все вымотаны. Все в зомбическом состоянии, но собираются на прокаты»

Фигурист Андрей Ежлов назвал «зомбическим» состояние на чемпионате России.

Ежлов выступает в танцах на льду с Софьей Шевченко. На турнире в Омске они набрали 191,14 по сумме двух программ.

Шевченко: Турнир космический, состояние тоже как в космосе. Время в сезоне летит с огромной скоростью, только вчера был второй этап Гран‑при, полтора месяца до чемпионата России. Не могли поверить, что они так быстро пронеслись. Масштаб невероятный, конечно.

Ежлов: Чувствуется, что под конец года все участники вымотаны, как и мы. Все в зомбическом состоянии, но все собираются на прокаты. Осознать и понять еще не успели, находимся в моменте.

– За что бы похвалили друг друга?

Шевченко: В период подготовки важно проявить стойкость, Андрей точно это сделал. Был долгий период с большими нагрузками, где‑то нервы не выдерживали. Пропадал азарт от новых постановок, так как устаешь делать одно и то же, но подсознательно понимаешь, что надо. Благодаря совместной поддержке удалось это преодолеть.