Глейхенгауз о звездной болезни у фигуристов: «С нами им сложнее зазвездиться. Мы их знаем с самого детства, c самого начала пути – какие они»
– Вы на протяжении уже многих лет растите чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Алина Загитова, Камила Валиева, Аня Щербакова, Евгения Медведева – эти фамилии у всех на слуху во всем мире фигурного катания. Насколько тяжело работать с такими звездами? Вы их вырастили, они стали уже популярными. Не было ли у них звездной болезни?
– Звездная болезнь по-разному у всех появляется и проявляется. С нами, мне кажется, им даже сложнее зазвездиться. Потому что мы их знаем с самого детства, c самого начала их пути, какие они. Если даже появляются какие-то моменты звездности, спортсмен на нас смотрит: «Так, не здесь. Не с вами».
– То есть вы сразу пресекаете такие моменты?
– Конечно. Отношения должны быть такими же, какими и были, – сказал хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз в программе «Утро на ТНТ».
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