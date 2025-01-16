Глейхенгауз об успехе штаба Тутберидзе: «Мы посвящаем всех себя, все свободное время фигурному катанию, тренировкам. Из-за этого такие результаты»

Даниил Глейхенгауз рассказал, в чем секрет успеха тренерского штаба Тутберидзе.

– Чувствуйте ли вы большую ответственность и не давит ли на вас груз медалей?

– Много лет мы уже показываем высокие результаты. Сейчас завершился чемпионат России, на котором победила Аделия Петросян, стала двукратной чемпионкой России. А наша команда уже в 10-й раз подряд выиграла чемпионат России в женском одиночном катании. Это достижение для нас.

– Чем вы объясняете такой колоссальный успех? 10-й раз подряд ваши девчонки снова лучшие. Почему?

– Хочется верить, потому что мы разбираемся в фигурном катании. На самом деле – это наша жизнь. Мы посвящаем всех себя, все свободное время фигурному катанию, тренировкам. Думаю, из-за этого такие результаты.

– Как девчонки справляются психологически? Они же все очень юные. Может быть, в вашей в команде есть какой-то подход, спортивный психолог? Как вы мотивируете девочек для таких успехов?

– Лучший психолог и мотиватор – это, конечно, Этери Георгиевна Тутберидзе. А так – к каждому свой подход. С каждым спортсменом мы постоянно общаемся, беседуем. Из-за того, что мы так много времени проводим вместе, мы для них становимся семьей.

Иногда они с родителями видятся меньше, чем с нами, потому что тренировочный день начинается рано, заканчивается поздно, весь день мы находимся вместе, шесть дней в неделю, становимся семьей. Поэтому бывают ссоры, разногласия, но также и примирение, и радость от общих побед, – сказал хореограф и тренер в программе «Утро на ТНТ».