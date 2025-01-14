Светлана Журова: «Трусова после рождения ребенка спокойно сможет участвовать в ледовых шоу. А если говорить о профессиональном спорте, то вернуться будет сложнее»
Ранее «СЭ» сообщил, что Александра Трусова (в замужестве Игнатова) и Макар Игнатов ждут ребенка.
«Трусова после рождения ребенка спокойно сможет участвовать в ледовых шоу. А если говорить о профессиональном спорте, то вернуться будет сложнее.
У Трусовой был большой запас по сложности прыжков, но очень важно, как восстановится ее организм и фигура.
Когда я была беременна, я потолстела на 12 килограмм и достаточно долго жила с этим весом. А вес в фигурном катании более принципиален, чем в конькобежном спорте. В ледовых шоу лишний вес не мешает, думаю.
Может, Трусова и сама не захочет возвращаться в фигурное катание после рождения ребенка. Будучи матерью, ты хочешь сидеть с ребенком.
А если возвращаться в спорт, нужно быстро сбрасывать вес, тренироваться много. Захочет ли все это делать Трусова?» – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
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