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Алена Леонова: «Сильно сомневаюсь, что Трусова вернется после родов. Ей будет просто не до соревнований»

Алена Леонова считает, что Трусова не вернется в спорт, когда станет мамой.

Ранее «СЭ» сообщил, что Александра Трусова (в замужестве Игнатова) и Макар Игнатов ждут ребенка. 

«Такие новости всегда радуют. Я уверена, что Александра станет хорошей мамой. У нее есть два младших брата, поэтому некоторые нужные навыки наверняка у Саши уже имеются.

Мы же увидим много интересного контента на страницах Трусовой и ее мужа Макара. Будем с радостью следить за ними», — сказала Леонова.

«Для меня было очевидно, что ее участие в прокатах были, скажем так, крайними ее выходами на лед в роли спортсмена, который на что-то претендует в сезоне.

Я очень сильно сомневаюсь, что она вернется после родов, ведь уже скоро ее ждут приятные хлопоты, которые не закончатся еще долго. Ей будет просто не до соревнований.

Ей и доказывать ничего никому не нужно, она уже всем все доказала. Все знают, кто такая Саша Трусова и на что она способна. Но она сможет украшать собой различные шоу, все будут рады видеть Сашу на льду в таком качестве», — цитирует Леонову «РБ Спорт».

Александра Трусова беременна! Ее мечта – трое детей

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РБ Спорт
logoАлена Леонова
logoсборная России
женское катание
светская хроника
logoАлександра Игнатова (Трусова)
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