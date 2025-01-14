Алена Леонова: «Сильно сомневаюсь, что Трусова вернется после родов. Ей будет просто не до соревнований»
Ранее «СЭ» сообщил, что Александра Трусова (в замужестве Игнатова) и Макар Игнатов ждут ребенка.
«Такие новости всегда радуют. Я уверена, что Александра станет хорошей мамой. У нее есть два младших брата, поэтому некоторые нужные навыки наверняка у Саши уже имеются.
Мы же увидим много интересного контента на страницах Трусовой и ее мужа Макара. Будем с радостью следить за ними», — сказала Леонова.
«Для меня было очевидно, что ее участие в прокатах были, скажем так, крайними ее выходами на лед в роли спортсмена, который на что-то претендует в сезоне.
Я очень сильно сомневаюсь, что она вернется после родов, ведь уже скоро ее ждут приятные хлопоты, которые не закончатся еще долго. Ей будет просто не до соревнований.
Ей и доказывать ничего никому не нужно, она уже всем все доказала. Все знают, кто такая Саша Трусова и на что она способна. Но она сможет украшать собой различные шоу, все будут рады видеть Сашу на льду в таком качестве», — цитирует Леонову «РБ Спорт».
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