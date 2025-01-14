Бестемьянова о беременности Трусовой: «О возвращении на серьезный уровень речи не идет»

Наталья Бестемьянова считает, что Александра Трусова не вернется на топ-уровень.

По информации «Спорт-Экспресса», фигуристка Трусова (после свадьбы взявшая фамилию Игнатова) ждет ребенка. Она серебряный призер Олимпиады-2022.

«Если Игнатова действительно беременна, то поздравляю ее с этим событием. О возвращении на серьезный уровень речи, конечно, не идет. Если она по-настоящему желала еще раз выступить на Олимпиаде, то требовалось принять участие в последнем чемпионате России. Этого не произошло. А хотеть не вредно.

Для поездки же на Игры требуется вера не только фанатов, но и тех, кто тебя туда будет отправлять. Поезд ушел», – заявила олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова .