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Команда Тутберидзе поздравила Дудакова с 55-летием: «В работе успехов во всем мы желаем! Здоровья и счастья на сто лет вперед!»

Команда Эткри Тутберидзе поздравила тренера Сергея Дудакова с днем рождения.

«Пусть каждый день жизни, теплом согревая,

Любовь, вдохновенье и радость несет!

В работе успехов во всем мы желаем!

Здоровья и счастья на сто лет вперед!

Поздравляем Сергея Викторовича Дудакова с 55-летием», – говорится в поздравлении.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм команды Этери Тутберидзе
logoсборная России
Сергей Дудаков
logoЭтери Тутберидзе
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