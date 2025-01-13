Команда Тутберидзе поздравила Дудакова с 55-летием: «В работе успехов во всем мы желаем! Здоровья и счастья на сто лет вперед!»
Команда Эткри Тутберидзе поздравила тренера Сергея Дудакова с днем рождения.
«Пусть каждый день жизни, теплом согревая,
Любовь, вдохновенье и радость несет!
В работе успехов во всем мы желаем!
Здоровья и счастья на сто лет вперед!
Поздравляем Сергея Викторовича Дудакова с 55-летием», – говорится в поздравлении.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм команды Этери Тутберидзе
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