Китайская фигуристка Инь Шаньцзе: «Я очень люблю Россию и была в Москве, где работала Александром Жулиным. У него я почерпнула много нового»

Китайская фигуристка Инь Шаньцзе рассказала о работе с российским тренером Жулиным.

Сегодня Инь Шаньцзе и Ян Шижуй стали третьими в танцах на льду на Российско-китайских играх в Южно-Сахалинске. Победили Елизавета Малеина и Матвей Самохин, Арина Горшенина и Илья Макаров заняли второе место.

«Все, что задумали, реализовали, показав достойные прокаты для соревнований такого высокого уровня.

Я очень люблю Россию и была в Москве, где работала с русским тренером Александром Жулиным.

Популярность танцев на льду в Китае началась с первых Российско-китайских игр в Харбине в 2016 году, после чего люди стали интересоваться этим направлением. Подходы тренеров наших стран различны, поэтому у Жулина я почерпнула много нового.

А еще из русских фигуристов мне очень понравились Степанова и Букин, однажды увидела их катание и с тех пор слежу за их выступлениями. Кроме того, я люблю русскую музыку, особенно ритмичную», – сказала Инь Шаньцзе.