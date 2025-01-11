Китайская фигуристка Инь Шаньцзе: «Я очень люблю Россию и была в Москве, где работала Александром Жулиным. У него я почерпнула много нового»
Сегодня Инь Шаньцзе и Ян Шижуй стали третьими в танцах на льду на Российско-китайских играх в Южно-Сахалинске. Победили Елизавета Малеина и Матвей Самохин, Арина Горшенина и Илья Макаров заняли второе место.
«Все, что задумали, реализовали, показав достойные прокаты для соревнований такого высокого уровня.
Я очень люблю Россию и была в Москве, где работала с русским тренером Александром Жулиным.
Популярность танцев на льду в Китае началась с первых Российско-китайских игр в Харбине в 2016 году, после чего люди стали интересоваться этим направлением. Подходы тренеров наших стран различны, поэтому у Жулина я почерпнула много нового.
А еще из русских фигуристов мне очень понравились Степанова и Букин, однажды увидела их катание и с тех пор слежу за их выступлениями. Кроме того, я люблю русскую музыку, особенно ритмичную», – сказала Инь Шаньцзе.
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