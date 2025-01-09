Роман Костомаров: «Футбол – спорт № 1 в России, хоть ребята и не показывают высочайших результатов. В фигурном катании и хоккее мы всегда отличались. В гимнастике и синхронном плавании тоже победы»

Роман Костомаров высказался о популярных видах спорта в России.

Сегодня, 9 января, Костомаров и Александр Овечкин были названы спортсменами 2024 года по итогам опроса ВЦИОМ, они набрали по 3% голосов.

«Наверное, фигурное катание и хоккей – это одни из тех видов спорта в России, в которых наши спортсмены на всех мировых соревнованиях показывали всегда наилучшие результаты.

Так-то все равно у нас в стране очень много разных видов спорта. Плавание, например. Ребята, которые выступали на чемпионате мира в Венгрии, тоже показывали очень классные результаты и отстаивали честь нашей страны, хотя и без флага и гимна. Они большие молодцы.

Много у нас в стране и любителей футбола. Футбол все равно остается спортом номер один в стране, хоть наши ребята и не показывают высочайших результатов на мировом уровне. Сам вид спорта очень популярен в России.

Да, фигурное катание и хоккей – одни из тех видов спорта, в которых мы всегда отличались на мировых аренах. Но существуют еще художественная гимнастика, синхронное плавание – там тоже всегда победы. Так что популярных видов спорта у нас действительно много», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров .