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  • Роман Костомаров: «Футбол – спорт № 1 в России, хоть ребята и не показывают высочайших результатов. В фигурном катании и хоккее мы всегда отличались. В гимнастике и синхронном плавании тоже победы»
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Роман Костомаров: «Футбол – спорт № 1 в России, хоть ребята и не показывают высочайших результатов. В фигурном катании и хоккее мы всегда отличались. В гимнастике и синхронном плавании тоже победы»

Роман Костомаров высказался о популярных видах спорта в России.

Сегодня, 9 января, Костомаров и Александр Овечкин были названы спортсменами 2024 года по итогам опроса ВЦИОМ, они набрали по 3% голосов. 

«Наверное, фигурное катание и хоккей – это одни из тех видов спорта в России, в которых наши спортсмены на всех мировых соревнованиях показывали всегда наилучшие результаты.

Так-то все равно у нас в стране очень много разных видов спорта. Плавание, например. Ребята, которые выступали на чемпионате мира в Венгрии, тоже показывали очень классные результаты и отстаивали честь нашей страны, хотя и без флага и гимна. Они большие молодцы.

Много у нас в стране и любителей футбола. Футбол все равно остается спортом номер один в стране, хоть наши ребята и не показывают высочайших результатов на мировом уровне. Сам вид спорта очень популярен в России.

Да, фигурное катание и хоккей – одни из тех видов спорта, в которых мы всегда отличались на мировых аренах. Но существуют еще художественная гимнастика, синхронное плавание – там тоже всегда победы. Так что популярных видов спорта у нас действительно много», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
logoРоман Костомаров
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
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