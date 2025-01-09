Тарасова об опросе ВЦИОМ, где Костомаров назван спортсменом года: «Я согласна. Рома заболел тяжелейшим образом и благодаря врачам, жене и сильнейшему характеру встал на ноги»

Тарасова согласилась с опросом ВЦИОМ, где Костомаров назван спортсменом года.

В опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) фигурист Костомаров назван спортсменом года вместе с хоккеистом Александром Овечкиным. Они набрали по 3% голосов респондентов.

«Я полностью согласна с такими результатами ВЦИОМ. Рома заболел тяжелейшим образом, и благодаря нашим профессионалам-врачам, своей жене (Оксане Домниной – Спортс’’) и его сильнейшему характеру он встал на ноги и продолжает жить.

И Овечкин, конечно, выдающийся хоккеист. Я абсолютно согласна с тем, что фигурное катание и хоккей – это главные и самые популярные виды спорта в России, на сто процентов. Футбол не остается номером один в нашей стране», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова , чьи слова приводит Sport24.

«Не смущает ли меня, что он уже завершил карьеру и сейчас не считается спортсменом? Нет. Я считаю, что он спортсмен, который усилиями врачей и его самого в тяжелой ситуации остался жив. И показал всем пример? Конечно! Это и силы, и воля», – цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Костомарову 47 лет, он победитель Олимпийских игр-2006 в танцах на льду. В 2023-м перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии, после чего вернулся к выступлениям в ледовых шоу.