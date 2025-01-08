Алина Загитова: «Спасибо всем, кто переживал за меня, мне уже лучше»
Алина Загитова сообщила, что чувствует себя лучше.
Ранее олимпийская чемпионка опубликовала фото, на котором лежит под капельницей.
«День начинается с похода по врачам. Спасибо всем, кто переживал за меня, мне уже лучше», – написала Загитова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Алины Загитовой
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