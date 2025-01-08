Алина Загитова: «Спасибо всем, кто переживал за меня, мне уже лучше»

Алина Загитова сообщила, что чувствует себя лучше.

Ранее олимпийская чемпионка опубликовала фото, на котором лежит под капельницей.

«День начинается с похода по врачам. Спасибо всем, кто переживал за меня, мне уже лучше», – написала Загитова.