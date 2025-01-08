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Дэвис о номере в костюмах бурундуков: «Катаемся почти наощупь – будто бы с закрытыми глазами. Это определенный тест – как хорошо мы с Глебом чувствуем друг друга»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали о шоу-номере в костюмах бурундуков.

В показательном номере фигуристы выступают в роли персонажей фильма «Элвин и бурундуки» в огромных ростовых костюмах.

«В прошлом году я наткнулась в соцсетях на ролик с танцем в костюмах этих бурундуков – не на коньках, а на полу. И мы подумали, что было бы круто сделать что-то подобное на льду», – сказала Дэвис.

«Я сказал Диане: давай закажем костюмы и посмотрим. Сайт был сомнительный, мы вообще не были уверены, что дождемся посылку. В итоге к нам приехали эти огромные головы – и сначала мы вообще не могли понять, как в них выступать.

Они постоянно съезжали и поворачивались, в них ничего не было видно – сейчас, впрочем, тоже не очень, но поначалу это был кошмар. Нам немного помогла мама Дианы (Этери Тутберидзе – Спортс’‘) – пришила эти головы так, чтоб они держались и не сваливались.

Мы все это надели и вышли на лед (тогда еще тренировались у Алексея Килякова). Всех повеселили и поняли, что раз всем смешно просто от нашего внешнего вида – это хороший знак, может получиться классный шуточный номер.

Взяли несколько движений из наших старых ритм-танцев, добавили пару новых штрихов и забросили эту идею на год. В прошлом сезоне мы на показательные не попадали.

Изнутри этих голов мы примерно видим, где бортики, – на этом все. Руки партнера уже не видны, и в хват на поддержках или в слайдингах приходится идти по наитию. Поэтому сложной хореографии там нет, мы делаем упор на внешний образ и веселье», – отметил Смолкин.

«Мы катаемся почти наощупь – будто бы с закрытыми глазами. Так что приходится сильно полагаться на мышечную память и выученные связки. Это интересный опыт, для нас это определенный тест – как хорошо мы с Глебом чувствуем друг друга на льду», – добавила Дэвис.

Дочь Тутберидзе – бурундук! У Дэвис и Смолкина очаровательная показалка

«Тутберидзе пришила головы так, чтобы они не сваливались». Как создают гала-номера в фигурке

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoГлеб Смолкин
сборная Грузии
logoДиана Дэвис
logoЭтери Тутберидзе
танцы на льду
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