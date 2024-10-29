У Дэвис и Смолкина снова волшебно подскочили оценки. Схема – как в олимпийском сезоне

У Дианы Дэвис и Глеба Смолкина очередной таинственный прорыв на незаметном турнире Мемориал Ондрея Непелы: личный рекорд, прогресс на 14 баллов за неделю и явная победа над конкурентами, которым проиграли все ту же неделю назад.

Знакомый сценарий, не правда ли?

Вы помните их космический скачок в олимпийском сезоне: после выступления на канадском этапе Гран-при (5-е место) последовал челленджер в Варшаве с фантастическими оценками на 15 баллов выше личного рекорда.

Тогда, в 2021-м, Диана и Глеб нацеливались на статус третьего российского дуэта и, как следствие, олимпийскую лицензию, хотя никто, кроме ближайшего окружения, не воспринимал эти планы всерьез. Но все получилось идеально: Кубок Варшавы вознес выступление Дэвис и Смолкина в топ-10 лучших результатов сезона в мире, а путь к Олимпиаде продолжился на чемпионате России.

Новый сюжет в деталях повторяет предолимпийский – только теперь, похоже, ориентиром служит январский Евро в Таллине. Поговаривают, что окружение Дианы и Глеба рассчитывает на медали уже в этом сезоне.

Путь к большой цели должен был начаться в первых числах октября на удобном Мемориале Дениса Тена с лояльной судейской бригадой (четыре арбитра из стран бывшего СНГ, один к тому же – из Грузии). Хорошая возможность задать планку по баллам на будущее.

В Астану даже наведалась Этери Тутберидзе, но выступление дочери и зятя сорвалось из-за травмы Глеба. Все обошлось формальными фотками с представителями НОК и фигурной федерации Казахстана – возможно, даже без ужина.

Тутберидзе с главой грузинской федерации Мариам Гиоргобиани

Дебют пары пришлось отложить на Гран-при Skate America. Там, несмотря на третью позицию после ритм-танца, Диана с Глебом не добрались до подиума, как ни старалась судья из Грузии Юлия Левшунова – только она отдала соотечественникам третье место в произвольном танце. Итог – обидное четвертое место в 2,39 балла от медали.

И здесь важно зафиксировать несколько цифр:

● весь прошлый сезон баллы Дианы с Глебом держались в узком коридоре – от худших 188,34 на ЧМ до наивысших 192,67 на Мемориале Дениса Тена (предыдущий личный рекорд дуэта). А это шесть турниров – шикарная выборка, судейство в которой выглядело адекватно ;

● на недавнем Skate America Дэвис со Смолкиным получили 187,05 – сумма, сопоставимая с баллами, которые им ставили в прошлом сезоне на Евро (189,46), чемпионате мира (188,34) и стартах других категорий;

● на Гран-при в США Дэвис и Смолкин уступили британской паре Фир/Гибсон (19,33 балла отставания), американцам Чок/Бейтс (18,58) и испанцам Смарт/Дик (2,39 балла). И если первые два дуэта – высшая лига, до которых грузинам пока далеко (хотя кое-кто так не считает – подробности ниже), то испанские танцоры – прямые конкуренты на любом турнире. Например, на чемпионате Европы.

И британцы, и испанцы тоже приехали в Братиславу на Мемориал Непелы – так сравнительная динамика получилась максимально показательной, а недавние объяснения самого Глеба , что челленджеры всегда щедрее этапов Гран-при на оценки, можно сопроводить примерами.

Итак, за неделю, которая включила перелет из CША в Европу:

● прибавка Дэвис и Смолкина составила 14,82 балла (7,16 – в ритм-танце, 7,66 – в произвольном). Главные точки роста – судейские надбавки за качество элементов (8,6 балла) и компоненты (4,84 балла). В технической базе прогресс минимальный (всего 1,38 балла);

● у Фир и Гибсона прогресс вышел не таким ощутимым – всего 4,27 балла (1,54 и 2,73 балла соответственно);

● Смарт и Дику повезло меньше всего – их сумма увеличилась лишь на 2,02 балла. А результат в произвольном танце вообще просел на 1,76 балла при отсутствии каких-либо заметных ошибок – только за счет GOE и оценок за компоненты (при том, что техническая база элементов выросла почти на балл).

Судейская бригада в Братиславе, конечно, была бы неполноценной без Юлии Левшуновой – кажется, она сопровождает Дэвис и Смолкина во всех поездках.

Например, на Евро-2024 она ставила их на общее 5-е место (остальные сошлись на 8-м). А год назад вообще отдала им победу на все том же Мемориале Непелы, несмотря на падение Дианы в произвольном танце, еще и поставив выше Фир и Гибсона – хотя в итоговом протоколе их разделили 12 баллов. И в этот раз Юлия своими оценками почти дотянула грузинскую пару до первого места в произвольном танце (всего 0,59 балла отставания от британцев), но за нее это сделал местный арбитр Владимир Кухран – по его мнению, серебряные призеры Евро-2024 откатали хуже Дианы с Глебом на 0,7 балла.

Увы, на Евро-2025 в танцах не будет ни Левшуновой, ни судьи из Словакии.

Также второе место Дэвис и Смолкину отдали британец Стефен Фернандес, украинка Ирина Медведева и Акош Петеш из Венгрии, а в противовес им выступили только судьи из Франции и Испании.

Наверное, в концовке текста с большим массивом математических данных нужно пояснение, почему недельный 12-балльный прогресс в консервативных танцах – аномалия. Если, конечно, сравниваемые прокаты обошлись без очевидных ошибок, падений и срывов.

Просто примеры – как варьируются оценки у лучших танцоров, уже собравших больше одного турнира в этом сезоне.

● лидеры сезона Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии пока выступали на второстепенных турнирах в Италии и Китае – разница в суммах составила 5,85 балла;

● британцы Фир/Гибсон прошли уже три турнира (два челленджера и этап Гран-при), уместившись в коридор из 3,64 балла;

● американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (7-е место на ЧМ-2024) на двух челленджерах получили суммы с разницей в 2,82 балла;

● у французов Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо (8-е на ЧМ-2024) на трех турнирах расхождение в 6,46 балла;

● у финнов Юлии Турккилы и Маттиаса Верслуйса на двух – 2,97.

Пожалуй, достаточно. На этом фоне 14,82 баллов разницы от Дэвиса и Смолкина за неделю выглядят вызывающим математическим ожиданием.

Теперь у них 5-я сумма сезона в мировом рейтинге. И третья – среди европейских дуэтов.

И есть в этом некое ощущение дежа-вю. Правда, цифры тогда росли мощнее – 15,82, но и цель явно выглядела масштабнее.

Интервью Дианы Дэвис и Глеба Смолкина: блат, свадьба в США, жизнь в Канаде

Фото: instagram.com/wilma.alberti ; instagram.com/di__davis ; t.me/figurexing ; Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press