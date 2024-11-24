Дочь Тутберидзе – бурундук! У Дэвис и Смолкина очаровательная показалка

Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли на Гран-при Китая только 8-е место из 10. И все равно получили приглашение на гала-шоу.

Все из-за очень оригинального показательного номера. Они там – очаровательные грызуны.

Организаторы Гран-при не всегда зовут на показательные только призеров, попасть туда можно с необычной программой. И Диана с Глебом подготовили именно такую. По информации Спортса”, номер поставили еще в прошлом сезоне. А вот премьера состоялась только сейчас.

Диктор на арене объявил грузинскую пару, но Дэвис и Смолкин так и не показали лица. В ростовых костюмах бурундуков они провели весь номер.

Дуэт повторил образы известных персонажей из вселенной «Элвина и бурундуков». Это вымышленная музыкальная группа, состоящая из трех грызунов. Она появилась еще в конце 1950-х – получается, подходит для темы ритм-танца этого сезона.

В 1980-х на телевидении выходил одноименный сериал, новый виток популярности бурундуки получили после полнометражных фильмов, которые сняли с 2007-го по 2015-й.

Кого изображали Диана и Глеб? Смолкин оделся в Элвина – среднего брата из тройки бурундуков, самого активного и безбашенного.

Дэвис – в зеленом худи младшего брата, Теодора, он кроткий сладкоежка.

Очевидно, ребятам было сложно выступать в таких костюмах: приходилось придерживать головы, плюс ограниченная видимость и плотный костюм, который должен был сковывать движения.

Но Дэвис и Смолкин выглядели расслабленными – игриво махали хвостами, заводили зал и зажигательно танцевали под пищащий вокал бурундучьей группы.

Возможно, они впервые были такими раскованными на льду.

Андрей Журанков, комментировавший показательные выступления на Okko, предложил поставить на поток такие номера – в стиле шоу «Маска». Чтобы угадывать по движениям и скольжению, кто же из фигуристов скрывается под костюмом.

Сборная Грузии точно была бы лидером такого шоу. Там умеют и любят ставить необычные и продуманные программы для показательных: Джин от Мориса Квителашвили, Барби Анастасии Губановой. В Китае выступил и Ника Эгадзе в образе Дэдпула.

Так что Диана и Глеб органично вписались в движуху новой сборной.

Фото: трансляция Okko.