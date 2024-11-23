Тарасова о Дэвис и Смолкине: «Почему вы так этим дуэтом интересуетесь? Звоните тем, кто их называл подающими надежды»

Татьяна Тарасова раскритиковала журналиста «Матч ТВ» за вопрос о Дэвис и Смолкине.

Сегодня грузинский дуэт занял восьмое место в танцах на льду на этапе Гран-при в Китае.

— Почему вы так этим дуэтом интересуетесь? Они что, за нас выступают? Что вы все пристали к этому дуэту? Они что, когда‑то чемпионами мира собирались быть, или были близки к чему‑то? Они были в десятке. Что вы к ним пристали? Из‑за того, что она дочка Тутберидзе? Хотите о ней писать — ну и пишите.

— Их когда‑то называли подающими надежды.

— Я, что ли, называла? Звоните тем людям, которые называли. Вы про наших бы написали — как они готовятся, как они живут, как у них со льдом, как у них со здоровьем! А вы все про Дэвис хотите писать, чтобы угодить Тутберидзе, и чтобы она вас подпустила к кому‑то другому.

— О российских фигуристах мы тоже пишем…

— Это все так противно, ну сил нет! Понимаете? Сил нет! Дайте ее дочке спокойно тренироваться. Какое вам дело до нее? Она выступает за Грузию. Вот и пусть выступает. Вы почему про грузинских спортсменов решили писать? Про своих сначала напишите и не звоните мне по такой ерунде, — сказала Тарасова.