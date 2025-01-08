Буцаева о контенте Воронова на Российско-китайских играх: «Будем пробовать два четверных лутца. На тренировках уже их собирает»

Воронов планирует исполнить два четверных лутца на Российско-китайских играх.

Фигурист Вадим Воронов выступит на Российско-китайских играх, которые пройдут в Южно-Сахалинске с 9 по 13 января.

«Режим подготовки в связи с большой разницей во времени никак не поменялся, у нас большая группа, лед предоставляется в определенное время. Тренируемся в обычном режиме.

По контенту – будем пробовать два четверных лутца. На тренировках уже их собирает», – сказала тренер спортсмена Виктория Буцаева .