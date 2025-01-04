Елена Радионова: «Российских фигуристов вернут на международную арену в 2025 году. Мы будем завоевывать первые места»
Радионова заявила, что российских фигуристов вернут на мировую арену в 2025 году.
«Российских фигуристов вернут на международную арену в 2025 году. Мы будем завоевывать первые места и точно стоять на пьедестале.
У нас самая сильная сборная по фигурному катанию в мире!» – сказала бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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