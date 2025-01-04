Елена Радионова: «Российских фигуристов вернут на международную арену в 2025 году. Мы будем завоевывать первые места»

Радионова заявила, что российских фигуристов вернут на мировую арену в 2025 году.

«Российских фигуристов вернут на международную арену в 2025 году. Мы будем завоевывать первые места и точно стоять на пьедестале.

У нас самая сильная сборная по фигурному катанию в мире!» – сказала бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова.