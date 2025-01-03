Елена Радионова: «Мое главное ожидание от 2025 года – чтобы наш русский одиночник включил в программу четверной аксель. Это возможно сделать»

Елена Радионова ждет четверной аксель в программе одного из фигуристов России.

«Мое главное ожидание от 2025 года – чтобы наш русский одиночник включил в программу четверной аксель. Это возможно сделать в новом году.

Также в сентябре будет отбор на Олимпийские игры, надеюсь, что наши ребята отберутся, достанут нам квоты и достойно выступят. Уверена, что все выступят хорошо, ведь у наших фигуристов по‑другому не бывает», – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2015 Радионова .

Чемпион России Владислав Дикиджи ранее исполнял четверной аксель на тренировках.