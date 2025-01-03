Елена Радионова: «Мое главное ожидание от 2025 года – чтобы наш русский одиночник включил в программу четверной аксель. Это возможно сделать»
Елена Радионова ждет четверной аксель в программе одного из фигуристов России.
«Мое главное ожидание от 2025 года – чтобы наш русский одиночник включил в программу четверной аксель. Это возможно сделать в новом году.
Также в сентябре будет отбор на Олимпийские игры, надеюсь, что наши ребята отберутся, достанут нам квоты и достойно выступят. Уверена, что все выступят хорошо, ведь у наших фигуристов по‑другому не бывает», – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2015 Радионова.
Чемпион России Владислав Дикиджи ранее исполнял четверной аксель на тренировках.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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