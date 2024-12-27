Татьяна Мишина: «Сейчас многих не хватает на льду, но Туктамышевой – в первую очередь! Это было сочетание технической стороны и красоты»
Татьяна Мишина считает, что Елизаветы Туктамышевой не хватает на соревнованиях.
«Сейчас многих не хватает на льду, но Лизы – в первую очередь! Это было сочетание технической стороны и красоты, какой-то яркой индивидуальности.
Сегодня она задействована во многих шоу. Конечно, форму держит. Но это совершенно разные вещи: кататься в шоу или на тренировках.
Никто ее не убедит вернуться на лед. Только если она сама захочет. Это же придется все кардинально поменять в жизни. И сделать этот перенастрой очень трудно.
Но посмотрим. Мне тяжело говорить за нее», – сказала Мишина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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