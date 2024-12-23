Мишина о шансах Туктамышевой поехать на олимпийский отбор: «Лидер сейчас очень прочный и однозначный, который уже все доказал в этом сезоне»
Татьяна Мишина оценила шансы Туктамышевой поехать на олимпийский отбор.
«Я с ней по этому поводу пока не разговаривала, поскольку не была в Омске. Сейчас дается только одно место (на квалификационный турнир к Олимпийским играм), так что попасть очень сложно. Тем более лидер сейчас очень прочный и однозначный, который уже все доказал в этом сезоне.
Но, конечно, надо спрашивать у Лизы. Видимо, она чувствует, что в неплохой форме, потому что столько выступает, прыгает в прокатах, но, конечно, это далеко от соревновательной формы. Хотя мы всегда будем рады ее возвращению. Столько она нам радости принесла.
Она очень волевой человек и сейчас приходит на каток, помогает нашим ребятам, сама катается. Лиза всегда вызывает положительные эмоции», – сказала тренер.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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