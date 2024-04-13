Татьяна Мишина: «Мы были бы очень рады возвращению Туктамышевой. Все зависит от ее настроя»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Деанна Стеллато-Дудек Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина высказалась о возможном возвращении Елизаветы Туктамышевой.

Осенью 2023 года фигуристка объявила, что берет паузу в спортивной карьере.

«Конечно, тут все зависит от ее настроя. Если у нее есть такая готовность, мы были бы очень рады ее возвращению.

Конечно, возраст играет свою роль, бывает сложно. Но, видимо, такие примеры, когда на чемпионате мира в парном катании побеждает сорокалетняя канадка (Деанна Стеллато-Дудек – Sports), вдохновляют.

Значит, Лиза соскучилась по спортивной борьбе. Посмотрим, во что в итоге это выльется, но мы были бы очень рады», – сказала Мишина.

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1 комментарий
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Понятно,что все зависит от ее настроя. Однако пока нет МС куда стремиться, да и возраст, от него не уйдешь. Кататься в шоу и легче и доходнее. .
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