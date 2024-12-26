Евгений Семененко: «Я сознательно пошел учиться в медицинский вуз, где учеба довольно сложная, конечно, это выбор профессии на будущее»
Евгений Семененко рассказал об учебе в вузе и своем хобби.
— Вы учитесь в медицинском. Какие мысли о дальнейшем будущем? Пойдете работать по профессии?
— Я уже не раз отвечал на этот вопрос. Если я сознательно пошел учиться в медицинский вуз, где учеба довольно сложная, то, конечно, это выбор профессии на будущее. Сейчас в приоритете и спорт, и медицина.
— Какие хобби у вас и хватает ли на них время с учебой и тренировками?
— Первые три курса в вузе времени на свои интересы не хватало, я почти постоянно спал по пять часов в сутки, чтобы все успевать. Я очень большой любитель игр — это одно из моих любимых увлечений, но последние годы вообще не играл в компьютер. На четвертом курсе удалось впервые включить его.
— А какие игры любите?
— Counter-Strike, Rocket League, Overwatch, — сказал Семененко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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