Евгений Семененко: «Я сознательно пошел учиться в медицинский вуз, где учеба довольно сложная, конечно, это выбор профессии на будущее»

Евгений Семененко рассказал об учебе в вузе и своем хобби.

— Вы учитесь в медицинском. Какие мысли о дальнейшем будущем? Пойдете работать по профессии?

— Я уже не раз отвечал на этот вопрос. Если я сознательно пошел учиться в медицинский вуз, где учеба довольно сложная, то, конечно, это выбор профессии на будущее. Сейчас в приоритете и спорт, и медицина.

— Какие хобби у вас и хватает ли на них время с учебой и тренировками?

— Первые три курса в вузе времени на свои интересы не хватало, я почти постоянно спал по пять часов в сутки, чтобы все успевать. Я очень большой любитель игр — это одно из моих любимых увлечений, но последние годы вообще не играл в компьютер. На четвертом курсе удалось впервые включить его.

— А какие игры любите?

— Counter-Strike, Rocket League, Overwatch, — сказал Семененко.