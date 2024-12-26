Евгений Семененко: «Каждый спортсмен, кто был на чемпионате России, хотел бы поехать на отбор и будет бороться за это право»
Евгений Семененко высказался о допуске российских фигуристов к отбору на Олимпиаду.
На чемпионате России 2025 года в Омске Семененко завоевал бронзу. На его счету уже есть две победы на ЧР (2023, 2024).
— Все в восторге от конкуренции в мужском одиночном катании. Как она сказывается на спортсменах и лично на вас?
— Это двигает вперед каждого спортсмена. Глядя, как усложняются соперники, ты не хочешь оставаться в стороне и совершенствуешься.
— Какие мысли у вас после информации о допуске?
— Новость, конечно же, позитивная.
— Чувствуете в себе силы: моральные и физические, чтобы бороться за право поехать на отбор к ОИ?
— Думаю, каждый спортсмен, кто был на чемпионате России, хотел бы поехать на отбор и будет бороться за это право, — сказал Семененко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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