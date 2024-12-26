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Евгений Семененко: «Каждый спортсмен, кто был на чемпионате России, хотел бы поехать на отбор и будет бороться за это право»

Евгений Семененко высказался о допуске российских фигуристов к отбору на Олимпиаду.

На чемпионате России 2025 года в Омске Семененко завоевал бронзу. На его счету уже есть две победы на ЧР (2023, 2024). 

— Все в восторге от конкуренции в мужском одиночном катании. Как она сказывается на спортсменах и лично на вас?

— Это двигает вперед каждого спортсмена. Глядя, как усложняются соперники, ты не хочешь оставаться в стороне и совершенствуешься.

— Какие мысли у вас после информации о допуске?

— Новость, конечно же, позитивная.

— Чувствуете в себе силы: моральные и физические, чтобы бороться за право поехать на отбор к ОИ?

— Думаю, каждый спортсмен, кто был на чемпионате России, хотел бы поехать на отбор и будет бороться за это право, — сказал Семененко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
мужское катание
logoМатч ТВ
logoЕвгений Семененко
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