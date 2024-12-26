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Глеб Лутфуллин: «На прошлых чемпионатах России была тревожность, а в этот раз было спокойствие. Выбора уже не было, нужно было чисто кататься»

Глеб Лутфуллин заявил, что был был спокоен перед чемпионатом России.

Фигурист завоевал серебро на турнире, который прошел в Омске. 

— Думали ли о пьедестале, когда ехали на чемпионат России? Какие чувства были?

— На самом деле, когда я сюда ехал, у меня сразу возникли теплые чувства, непонятные для меня. Ощущение было, что все получится. Слава богу, все получилось. Потому что на прошлых чемпионатах была какая-то тревожность, а в этот раз было такое спокойствие, что мне самому непонятно было. Выбора уже не было, нужно было чисто кататься.

— Получилось отбросить негативные мысли?

— Да. Потому что пять раз подряд [неудачных выступлений] — уже нереально так. С пятой попытки должно было получиться. Мне самое главное было не попасть в первую разминку. В том году выступал первым, в этом — десятым, это попроще.

— Обычно с местами появляется ответственность.

— Я как-то выдохнул сейчас, так спокойно. Считаю, что не нужно думать об ответственности, нужно просто делать свою работу. Как только ты задумываешься об ответственности, то все может рухнуть.

— Какое главное впечатление осталось от чемпионата России, если не брать медаль?

— Просто теплые, спокойные эмоции. Я когда вышел первый раз на тренировку на «G-Drive — Арене», так посмотрел, думаю: «Вау, я что, в дворце каком-то?» Так красиво, по-современному, круто, — сказал Лутфуллин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoГлеб Лутфуллин
logoсборная России
logoчемпионат России
мужское катание
ТАСС
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