Татьяна Тарасова: «Победителей чемпионата России нельзя назвать претендентами на участие в Олимпийских играх. Еще рано»
20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе.
«Прекрасный чемпионат России прошел. У мужчин получились очень интересные и сложные соревнования. Появился новый чемпион страны (Владислав Дикиджи – Спортс’’), который в нынешнем сезоне потрясающе катается.
Но победителей нельзя назвать претендентами на участие в Олимпийских играх. У нас будет еще два чемпионата страны. Еще рано. За два года может появиться еще лидер», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Федерация фигурного катания России (ФФККР) в феврале 2025 года должна назвать участников олимпийского квалификационного турнира – по одному представителю в каждом виде. При этом у российских фигуристов будут именные квоты на Олимпиаду.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
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