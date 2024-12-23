Татьяна Тарасова: «Победителей чемпионата России нельзя назвать претендентами на участие в Олимпийских играх. Еще рано»

Татьяна Тарасова заявила, что еще рано называть претендентов на Олимпиаду-2026.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Прекрасный чемпионат России прошел. У мужчин получились очень интересные и сложные соревнования. Появился новый чемпион страны (Владислав Дикиджи – Спортс’’), который в нынешнем сезоне потрясающе катается.

Но победителей нельзя назвать претендентами на участие в Олимпийских играх. У нас будет еще два чемпионата страны. Еще рано. За два года может появиться еще лидер», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

Федерация фигурного катания России (ФФККР) в феврале 2025 года должна назвать участников олимпийского квалификационного турнира – по одному представителю в каждом виде. При этом у российских фигуристов будут именные квоты на Олимпиаду.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много