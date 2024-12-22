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Сакамото, Хигучи, Кагияма, Сато, Рюичи и Кихара выступят за Японию на чемпионате мира в Бостоне

Объявлен состав сборной Японии по фигурному катанию на чемпионат мира в Бостоне.

Соревнования пройдут с 26 по 30 марта.

Женщины: Каори Сакамото, Моне Чиба, Вакаба Хигучи.

Мужчины: Юма Кагияма, Шун Сато, Тацуя Цубои.

Танцы на льду: Утана Йошида – Масая Морита.

Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара, Юна Нагаока – Сумитада Моригути, Саэ Шимидзу – Лукас Хонда.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
женское катание
мужское катание
Тацуя Цубои
Шун Сато
logoсборная Японии
logoКаори Сакамото
Юма Кагияма
Моне Чиба
logoВакаба Хигучи
Юна Нагаока
Рику Миура
Саэ Шимидзу
Сумитада Моригути
Утана Йошида
Лукас Хонда
Рюичи Кихара
Масая Морита
пары
танцы на льду
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