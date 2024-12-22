Сакамото, Хигучи, Кагияма, Сато, Рюичи и Кихара выступят за Японию на чемпионате мира в Бостоне
Объявлен состав сборной Японии по фигурному катанию на чемпионат мира в Бостоне.
Соревнования пройдут с 26 по 30 марта.
Женщины: Каори Сакамото, Моне Чиба, Вакаба Хигучи.
Мужчины: Юма Кагияма, Шун Сато, Тацуя Цубои.
Танцы на льду: Утана Йошида – Масая Морита.
Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара, Юна Нагаока – Сумитада Моригути, Саэ Шимидзу – Лукас Хонда.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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