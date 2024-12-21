Гуменник не стал общаться с журналистами после 4-го места на чемпионате России

Фигурист Петр Гуменник не стал давать интервью после чемпионата России.

Гуменник занял 4-е место, получив 175,64 балла за произвольную программу и 278,29 по сумме двух программ. В прокате произвольной он упал с четверного флипа.

– Петя, как ты?

– Не очень, – сказал фигурист.

«Интервью с Гуменником решили не проводить, спортсмен выглядел потерянным», – написал в телеграм-канале журналист Константин Лесик.

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