Гуменник не стал общаться с журналистами после 4-го места на чемпионате России
Фигурист Петр Гуменник не стал давать интервью после чемпионата России.
Гуменник занял 4-е место, получив 175,64 балла за произвольную программу и 278,29 по сумме двух программ. В прокате произвольной он упал с четверного флипа.
– Петя, как ты?
– Не очень, – сказал фигурист.
«Интервью с Гуменником решили не проводить, спортсмен выглядел потерянным», – написал в телеграм-канале журналист Константин Лесик.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Константина Лесика
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