Матвей Ветлугин: «Чем раньше поднимусь на ступень технического максимума, тем раньше буду иметь возможность бороться за первое место»

Матвей Ветлугин рассказал о желании усложнять прыжковый контент.

Фигурист набрал 245,83 балла по сумме двух программ на чемпионате России в Омске.

«Не могу сказать, что прокат прекрасный. Хотелось бы набирать больше, в произвольных программах топчусь в диапазоне одного балла. Риттбергер, лутц, два получившихся каскада можно занести в актив.

Шли на риск, начинали контент с двумя высшими четверными в короткой. Это желание двигаться дальше. Пусть оно сейчас не получается в короткой, но чем раньше поднимусь на ступень технического максимума, тем раньше буду иметь возможность бороться за первое место. Есть надежда, что это придет в ближайшей перспективе.

Большая работа для меня – не грызть себя за ошибки. Иначе буду закапывать себя за каждый неудачный элемент.

Любой контент занимает у меня больше времени на изучение, чем у среднестатистического фигуриста. Мне нужно его «отпадать». Позитивно сказывается работа с тренерским штабом, мы замахнулись на более сложные элементы», – сказал Ветлугин .