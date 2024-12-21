Матвей Ветлугин: «Чем раньше поднимусь на ступень технического максимума, тем раньше буду иметь возможность бороться за первое место»
Фигурист набрал 245,83 балла по сумме двух программ на чемпионате России в Омске.
«Не могу сказать, что прокат прекрасный. Хотелось бы набирать больше, в произвольных программах топчусь в диапазоне одного балла. Риттбергер, лутц, два получившихся каскада можно занести в актив.
Шли на риск, начинали контент с двумя высшими четверными в короткой. Это желание двигаться дальше. Пусть оно сейчас не получается в короткой, но чем раньше поднимусь на ступень технического максимума, тем раньше буду иметь возможность бороться за первое место. Есть надежда, что это придет в ближайшей перспективе.
Большая работа для меня – не грызть себя за ошибки. Иначе буду закапывать себя за каждый неудачный элемент.
Любой контент занимает у меня больше времени на изучение, чем у среднестатистического фигуриста. Мне нужно его «отпадать». Позитивно сказывается работа с тренерским штабом, мы замахнулись на более сложные элементы», – сказал Ветлугин.
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