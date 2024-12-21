В комиссию по этике ФФККР поступили обращения о нарушении кодекса этики на Кубке Содружества в Минске

В комиссию по этике ФФККР поступили обращения о нарушении кодекса этики.

«Федерация фигурного катания на коньках России информирует о том, что в комиссию по этике ФФККР поступили обращения о нарушении кодекса этики ФФККР во время международных межклубных соревнований по фигурному катанию на коньках «Кубок Содружества», состоявшихся в г. Минске с 8 по 13 декабря 2024 г.

После изучения материалов комиссией по этике ФФККР было принято решение о передаче документов советнику ФФККР по антикоррупционной деятельности для детального рассмотрения и определения необходимости подготовки обращения в правоохранительные органы с целью проведения административного расследования», – сообщили в ФФККР .

Правило Трусовой, запрет на переманивание и игнор «гипотетических вопросов»: в нашей фигурке появился кодекс этики

Кодекс этики в фигурном катании – абсурд: он не решает проблемы, а запрещает о них говорить