12

В комиссию по этике ФФККР поступили обращения о нарушении кодекса этики на Кубке Содружества в Минске

В комиссию по этике ФФККР поступили обращения о нарушении кодекса этики.

«Федерация фигурного катания на коньках России информирует о том, что в комиссию по этике ФФККР поступили обращения о нарушении кодекса этики ФФККР во время международных межклубных соревнований по фигурному катанию на коньках «Кубок Содружества», состоявшихся в г. Минске с 8 по 13 декабря 2024 г.

После изучения материалов комиссией по этике ФФККР было принято решение о передаче документов советнику ФФККР по антикоррупционной деятельности для детального рассмотрения и определения необходимости подготовки обращения в правоохранительные органы с целью проведения административного расследования», – сообщили в ФФККР.

Правило Трусовой, запрет на переманивание и игнор «гипотетических вопросов»: в нашей фигурке появился кодекс этики

Кодекс этики в фигурном катании – абсурд: он не решает проблемы, а запрещает о них говорить

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
Кубок Содружества
ФФККР
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
И как теперь выбирать фигуристов на Олимпиаду?
109сегодня, 08:50
Камила Валиева не сможет отобраться на Олимпиаду-2026 из-за сроков дисквалификации
147вчера, 15:02
Журова про допуск от ISU: «Возвращение нас должно было случиться. Они не могут вычеркнуть из истории»
5вчера, 12:13
Рекомендуем
Главные новости
Софья Акатьева: «Получила замечательные эмоции от проката. Рисковать было нельзя, поэтому немного поменяли контент»
1 минуту назад
Софья Чаплыгина: «За две недели до чемпионата России успела переболеть. Тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать»
7 минут назад
Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Петросян, Горбачева, Фролова, Акатьева, Садкова, Муравьева выступают с произвольными программами
101715 минут назадLive
Сихарулидзе об условиях допуска россиян к отбору на Олимпиаду: «Технические тонкости мы решим, они не будут помехой»
1554 минуты назад
Тарасова об условиях допуска россиян к олимпийскому отбору: «Одна квота – несправедливо совсем, но я понимала, что по-другому они не сделают»
22сегодня, 08:35
Американский журналист Лиз о допуске россиян к отбору на Олимпиаду: «Я бы сделал ставку на Туктамышеву, которую все обожают»
229сегодня, 07:32
Анцелиович об условии отсутствия связей тренера с забаненным фигуристом: «Думаю, что буквальное трактование не будет иметь место»
12сегодня, 06:58
Олег Матыцин: «У конькобежцев соревнования проводятся в странах, где могут возникнуть сложности с визами. Эффект Трампа, может, сработает в новом году»
27сегодня, 06:44
Журова о возвращении фигуристов: «Если сейчас мы не начнем проходить отборы и получать квоты, то и с флагом, и без флага никак не попадем на Олимпиаду»
11сегодня, 06:43
Лакерник о том, повлияет ли бан Валиевой на возможность Тутберидзе поехать на отбор: «Давайте повременим, но вопрос правильный»
30сегодня, 06:34
Ко всем новостям
Последние новости
Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»
1вчера, 15:23
«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
2вчера, 13:38
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
3вчера, 13:26
Домнина о допуске фигуристов: «Лесенка наверх, чтобы выступить на Олимпиаде. Хоть и под нейтральным флагом, но все мы знаем, кто откуда»
1вчера, 13:18
Костомаров о допуске к отбору на Олимпиаду: «Позитивная динамика, хорошо, что это происходит. Думаю, в скором времени все восстановится»
1вчера, 13:11
Артем Грицаенко: «В короткой ехалось очень легко, просто нелепая ошибка произошла. В произвольной насела ответственность, прижала нас»
вчера, 13:05
Дмитрий Евгеньев: «Будем стараться на следующем чемпионате России быть в двойке, мы можем конкурировать с топовыми парами»
3вчера, 12:43
Устенко о допуске россиян: «Первая мысль была — ура, наконец‑то!»
1вчера, 12:09
Алена Леонова: «Чемпионат Европы 100% был бы за Степановой и Букиным. На мире посложнее – без вопросов были бы в тройке»
15вчера, 11:52
Гербольдт о допуске к квалификации на Олимпиаду: «Эта новость для многих спортсменов как глоток свежего воздуха. Она поможет им продолжать заниматься своим делом»
2вчера, 10:56
Рекомендуем