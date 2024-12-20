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Васильев о допуске фигуристов к отбору на Олимпиаду: «Рано утверждать, что лед тронулся. Хорошо, что дошло до зимних видов спорта»

Дмитрий Васильев считает, что рано говорить о системном характере допуска россиян к турнирам.

Международный союз конькобежцев (ISU) сегодня объявил о допуске российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к квалификационным соревнованиям Олимпиады-2026 в нейтральном статусе. 

«Пока о системном характере вряд ли можно говорить. Приятное предзнаменование, но рано утверждать, что лед тронулся. Хорошо, что и до зимних видов спорта это дошло.

Очень надеюсь, что и в других федерациях задумаются о допуске. Внешне каждая федерация живет своей жизнью, и, наверное, так и должно быть. Но на самом деле это было сделано по указке сверху. Они просто выполняют чью-то волю. Почему-то уверен, что именно так обстояло дело», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoсборная России
logoISU
logoДмитрий Васильев
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