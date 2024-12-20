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Роднина о допуске: «Весь спорт страдает от нашего отсутствия. Сначала запретили нам участвовать, теперь поэтапно, без лишних эмоций возвращают»

Роднина заявила, что международный спорт страдает от отсутствия россиян.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.

«Они еще в середине года говорили, что точно будут допускать юниоров и рассмотрят вопрос по взрослым. Было лишь непонятно, когда, кого, в каких дисциплинах.

Вот сейчас поставили нас в статус тех, кто никогда не достигал каких-то больших побед. В фигурном катании два года поигрались без нас, раздали медали налево и направо тем, кто ранее не мог на них претендовать.

Конечно, отсутствие россиян сказывалось – на конкуренции, на спонсорах и так далее. Весь спорт страдает от нашего отсутствия. В лыжах то же самое, в биатлоне, в конькобежном спорте. Сначала они запретили нам участвовать, теперь поэтапно, без лишних эмоций возвращают. Все достаточно логично», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. 

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoсборная России
logoISU
logoИрина Роднина
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