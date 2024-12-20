Роднина о допуске: «Весь спорт страдает от нашего отсутствия. Сначала запретили нам участвовать, теперь поэтапно, без лишних эмоций возвращают»
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде будет представлено по одному участнику.
«Они еще в середине года говорили, что точно будут допускать юниоров и рассмотрят вопрос по взрослым. Было лишь непонятно, когда, кого, в каких дисциплинах.
Вот сейчас поставили нас в статус тех, кто никогда не достигал каких-то больших побед. В фигурном катании два года поигрались без нас, раздали медали налево и направо тем, кто ранее не мог на них претендовать.
Конечно, отсутствие россиян сказывалось – на конкуренции, на спонсорах и так далее. Весь спорт страдает от нашего отсутствия. В лыжах то же самое, в биатлоне, в конькобежном спорте. Сначала они запретили нам участвовать, теперь поэтапно, без лишних эмоций возвращают. Все достаточно логично», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
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